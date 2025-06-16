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İsrail Hava Kuvvetleri Kontrol Sağladı

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yapılan son açıklamalarda, iki ana hedeflerine doğru ilerlediklerini vurguladı. “Bu hedefler nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve füze tehdidini yok etmek” diyen Netanyahu, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Tahran’ın hava sahasında kontrolü sağladığını ifade etti.

TÜM İRAN HALKINA MESAJ

Netanyahu, özellikle İran halkına seslenerek, “Tahran’ı boşaltın, biz harekete geçiyoruz” dedi. Bu ifadeler, bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor. İddialarına göre, İsrail, İran’ın nükleer potansiyelini tehdit olarak görüyor ve bu durumu ortadan kaldırmak için adımlar attığını ilan ediyor.

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