İsrail Hava Kuvvetleri, Sana’yı vurdu

İSRAİL’İN HAVALİMANI HEDEF ALMASI

İsrail savaş uçakları, Husilerin Pazar günü Ben Gurion Havaalanı etrafına gerçekleştirdiği füze saldırısına yanıt vererek Yemen’in başkenti Sana’daki uluslararası havalimanını vurdu. Husi milisler ile İsrail arasında artan gerilimle birlikte, İsrail savaş uçakları Sana’daki havaalanına hava saldırısı düzenledi. El Mesire televizyonu, bu saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini ve 38 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca saldırı, “Amerikan-İsrail saldırısı” olarak nitelendirildi.

İSRAİL’İN SAVUNMA AÇIKLAMALARI

İsrail ordusu, saldırının Husilere ait altyapıyı hedef aldığını ve havaalanının tamamen işlevsiz hale geldiğini aktararak, saldırıdan önce sivillere bölgeyi terk etmeleri için uyarı yapıldığını belirtti. Aynı zamanda, saldırıda Husilerin kontrolündeki askeri üssün yanı sıra üç sivil uçağın ve pistlerin de vurulduğu bildirildi. Yemenia Airways’den bir yetkili, şirketlerine ait üç uçağın bu saldırıda tahrip olduğunu ifade etti.

HUSİLERİN YANIT AÇIKLAMALARI

Saldırının ardından Husiler, El Mesire televizyonunda yayınladıkları açıklamada, “Silahlı kuvvetlerimizin operasyonları devam edecek ve Yemen’in Filistin’e desteği ancak Gazze’ye yönelik saldırganlık ve kuşatma sona erince bitecektir” dediler. Gazze Savaşı’nda Hamas’a destek veren Husiler ile İsrail arasındaki gerilim, Husilerin Pazar günü Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı yakınına füze fırlatmasıyla daha da tırmandı.

İsrail, ertesi gün Yemen’deki Hudeyde Limanı’nı vurmuş ve limanda ciddi hasar oluşmasına neden olmuştu. Yemen nüfusunun %60’ı Husilerin kontrolündeki bölgelerde ikamet ediyor. Husiler, İran’ın bölgedeki İsrail ve ABD varlığına karşı ilan ettiği, Hamas ve Lübnan Hizbullahı’nın da içinde bulunduğu Direniş Ekseni’nin bir parçası olarak biliniyor.