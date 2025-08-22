Haberler

İsrail Hava Sahası Kapatıldı, Füze Atıldı

TEL AVİV’DE HAVA SAHASININ KAPATILMASI

İsrail Kanal 12 televizyonu, Yemen’den bir füze atıldığının tespit edilmesiyle birlikte Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nın hava sahasının kapandığını duyurdu. Televizyon, Yemen’den fırlatılan füze nedeniyle başkent Tel Aviv ve çevresindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığını aktardı. Füzenin atıldığı tespit edildiğinde hava sahasının kapanması gerektiği vurgulandı.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİN BAŞARIYLA ÇALIŞMASI

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan füzenin ülkenin orta kesimlerine doğru yönlendirildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini bildirdi. Açıklamada, “İsrail’in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü” bilgisi de yer aldı.

SİVİLLER ARASINDA YARALILAR

İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı alarm verildiği sırada sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif yaralandığını ifade etti. Ancak, yaralı sayısına dair kesin bir bilgi verilmedi. Yemen’deki Husiler, 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesin bozulmasının ardından Gazze Şeridi’ne yönelik sert saldırılar gerçekleştiren İsrail’i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

