İsrail Hava Saldırıları Suriye’ye Gerçekleşti

İSRAİL ORDUSU SURİYE’DE HAVA SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail ordusu, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki askeri hedefleri vurduğunu duyurdu. Filistin’deki eylemlerine devam eden İsrail, şimdi de Suriye’yi hedef alıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki silah depolarına hava saldırılarının gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırılarda, “uluslararası toplumun ve İsrail’in denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğüne tehdit oluşturan” gemisavar füzeleri ile hava savunma sistemlerinin bazı bileşenlerinin hedef alındığı kaydedildi.

İSRAİL, TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “IDF, İsrail devletine ve sivillere yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam edecektir” ifadesi kullanıldı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’ye yönelik birçok saldırı düzenleyen İsrail, bu eylemleri ile eski rejimden kalan askeri altyapıyı hedef aldığını ve bunun İsrail’in güvenliği açısından gerekli olduğunu iddia ediyor.