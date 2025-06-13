İsrail Hava Saldırılarında 6 Bilim İnsanını Kaybetti

İSRAİL’İN TEHDİTLERİNDEN SONRA YAŞANAN ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İsrail’in İran’a yaptığı tehditlerin hemen ardından, Tahran’ın batısında gece saatlerinde yoğun patlama sesleri meydana geldi. İran devlet televizyonu, ülkenin kuzeyinden güneyine birçok bölgede patlama seslerinin duyulduğunu doğruladı. İsrail, hava saldırılarını İran’ın askeri ve nükleer altyapısını hedef alarak gerçekleştirdi.

ÜST DÜZEY KAYIPLAR ŞAŞIRTTI

İran basını, gerçekleştirdiği saldırılarda en az 20 üst düzey askeri komutanın hayatını kaybettiğini aktardı. Bu komutanlar arasında Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Hava-Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade bulunuyor. Ayrıca, İran’ın nükleer programında önemli rol oynayan 6 bilim insanı, Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi de saldırılarda hayatını kaybetti.

SİVİL KAYIPLAR VE YARALILAR

İran devlet televizyonu, toplamda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 50 kişinin de yaralandığını bildirdi. Devletin haber kaynakları ise Tahran’daki saldırılarda 5 sivilin öldüğünü ve 20 yaralı olduğunu belirtti. Saldırıların sivil yerleşim alanlarını da vurarak birçok insanın etkilenmesine yol açtığı, bu durumun uluslararası tepki oluşturduğuna dikkat çekildi.

İSRAİL’İN HEDEFİ VE YENİ SALDIRI İDDİALARI

İsrail, düzenlediği saldırıları “İran’ın nükleer silah geliştirme çabalarını engellemek” amacıyla yaptığını ifade etti. İran’ın Tesnim haber ajansı, İsrail’in Tebriz’e yönelik yeni saldırılar düzenlediğini belirtirken, Reuters’a konuşan kaynaklar, İsrail’in hedefinin nükleer tesisler, balistik füze depoları ve askeri üsler olduğunu doğruladı.