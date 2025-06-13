İsrail Hava Saldırısı Gerçekleştirdi, İran’ı Vurdu

İSRAİL ORDUSU İRAN’A HAVA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail Ordusu, İran’ın nükleer programını hedef almak amacıyla ve İran rejiminin İsrail’e karşı sürdürdüğü saldırganlığa yanıt vermek için hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Duyuruda, İran’ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı belirtilerek, birçok savaş jetinin kullanıldığı vurgulandı. İsrail ordusu ayrıca, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Bagheri’nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

SALDIRIDA ÖLENLER

İran basını, İsrail’in Tahran’a düzenlediği hava saldırısında önemli isimlerin, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi’nin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Tahran’daki sivil yerleşim alanlarının da saldırıda hedef alındığı aktarılıyor. Tasnim Haber Ajansı, hava saldırısının ardından sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sivil can kayıplarının da görüldüğünü belirtti.

Bakıri HAKKINDAKİ İDDİALAR VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Resmi haber ajansı İRNA, İsrail saldırısında öldüğü iddia edilen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatta olduğunu ve savaş odasına girdiğini bildirdi. “Gelen bilgilere göre Bakıri şu anda savaş odasında bulunuyor ve bazı haberlerin aksine kendisine herhangi bir zarar gelmemiştir” açıklaması yapıldı.

HAVACILIK KURUMU’NDAN DUYURU

Sivil Havacılık Kurumu, ülke hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Açıklamada, “Değerli vatandaşlarımızdan, havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları ve uçuşların son durumunu medya aracılığıyla takip etmeleri rica olunur” ifadeleri kullanıldı.