İsrail Hava Saldırısı İsfahan’a Yaptı

İSRAİL ORDUSU İRAN’IN NÜKLEER TESİSİNE SALDIRDI

İsrail ordusu, İran’ın İsfahan kentindeki nükleer tesisin hedef alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 50 savaş uçağının katılımıyla gerçekleştirilen hava saldırısında yaklaşık 150 bomba kullanıldığı belirtildi. Bu saldırıda, yalnızca İsfahan’daki nükleer tesis değil, aynı zamanda 4 balistik füze bataryasının da vurulduğu ifade edildi.

HAVA SALDIRISINDA CİDDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İsfahan’daki nükleer tesise yönelik saldırıda, özellikle santrifüj üretim tesisinin hedef alındığı ve bu alanda ciddi hasar oluştuğu bildirildi. Salgını izleyen açıklamalarda, insansız hava araçlarını fırlatmaya yönelik konuşlandırılmış kamyonların, İran ordusuna ait radar sistemlerinin ve hava savunma sistemlerinin de hedef alındığı kaydedildi.