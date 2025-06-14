İsrail Hava Saldırısı İsfahan’da

İRAN’DA NÜKLEER TESİSE HAVA SALDIRISI

İsrail Ordusu sözcüsü Avichay Adraee, İran’ın İsfahan bölgesindeki nükleer tesise hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Adraee, Arap medya bölüm başkanının sosyal medya hesabından Arapça olarak yaptığı açıklamada, “İran’ın İsfahan bölgesindeki bir nükleer tesise hava saldırısı düzenledik” ifadesinde bulundu. Saldırının detaylarına yer veren sözcü, tesiste ‘nükleer silah üretim sürecinde uranyum zenginleştirmeden sonraki aşama olan zenginleştirilmiş uranyumun geri dönüştürülmesi işlemi’ yapıldığını belirtti.

TESİSTE BİR DİZİ İMHA GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada, hava saldırısı sırasında uranyum metal üretim binası, zenginleştirilmiş uranyum dönüşüm altyapısı ve laboratuvarların imha edildiği ifade edildi. Bu gelişmeler, uluslararası alanda dikkatle takip ediliyor. İran’ın nükleer çalışmaları üzerindeki tartışmalar yine alevleniyor.