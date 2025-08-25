Haberler

İsrail Hava Saldırısında 6 Ölü Var

İSRAİL ORDUSUNDAN HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’ya yönelik hava operasyonları gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Sana’da Başkanlık Sarayı’nın yer aldığı askeri tesisler ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposuna yönelik hava saldırıları yaptığını açıkladı.

YEMEN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, gerçekleştirilen bu saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 86 kişinin de yaralandığını belirtti.

Haberler

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Haberler

Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

