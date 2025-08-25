İsrail Hava Saldırısında 6 Ölü Var

İSRAİL ORDUSUNDAN HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’ya yönelik hava operasyonları gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Sana’da Başkanlık Sarayı’nın yer aldığı askeri tesisler ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposuna yönelik hava saldırıları yaptığını açıkladı.

YEMEN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, gerçekleştirilen bu saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 86 kişinin de yaralandığını belirtti.