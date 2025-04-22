İsrail Hava Saldırısında Bir Ölü

İSRAİL ORDUSU HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail güçlerinin, Lübnan’ın güneyindeki bir araca yaptığı hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden gelen bilgilere göre, İsrail ordusu Aley ilçesine bağlı Bavarta beldesinde bir araç hedef aldı.

YANGIN TARIMSAL ALANA SIÇRADI

Saldırı, insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildi ve sonrasında çıkan yangının tarımsal alana yayıldığı bildirildi. Yetkililer, itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ederek yangını kontrol altına aldığını ifade etti. Ayrıca, itfaiye ekiplerinin hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedenini araçtan çıkardığı kaydedildi.

ATEŞKES ANLAŞMASI İHLAL EDİLİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanmış olan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail tarafının sıklıkla bu anlaşmayı ihlal ettiği bildiriliyor. Söz konusu ateşkesin ardından İsrail’in düzenlediği saldırılarda 190’dan fazla insanın hayatını kaybettiği, 485 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.