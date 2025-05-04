İsrail Havalimanı’na Füze Saldırısı Yapıldı

HUSİLERDEN İSRAİL’E SALDIRI

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Vur” emri sonrasında, İsrail ordusu Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını durdurmadan sürdürüyor. Ancak bugün bir sürpriz gelişme yaşandı. İran destekli Husiler, Yemen’den fırlattıkları balistik füzelerle Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldı.

HAVALİMANINDA PANİK ANI

Bölgeden gelen görüntüler, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’ndan yükselen dumanları gösteriyor. Havalimanında bulunan vatandaşların büyük bir panik içinde sağa sola kaçıştıkları gözlemlendi. Diğer yandan, İsrail ordusu söz konusu saldırıyı doğrulayarak, füzelerin engellenmesi için savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirtti.

SAVUNMA Önlemleri ALINIYOR

İsrail ordusu, Husilerin gerçekleştirdiği balistik füze saldırısının ardından ülke genelinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Ayrıca, havalimanında meydana gelen hasarın tespiti için de çalışmalar başlatıldığı açıklandı. Bu süreç, İsrail’in güvenliğini sağlamak amacıyla devam ediyor.