“İsrail Haydutluğuna Dur Dendi”

ERDOĞAN’DAN İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur” dedi.

SALDIRILAR ULUSLARARASI BASKILARLA UYUMLU DEĞİL

Erdoğan, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde gerçekleştirilen saldırıların, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini gösterdiğini belirtti. Netanyahu yönetimini, “pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleri” ile eleştiren Erdoğan, bu tür saldırıların bölgeyi ve dünyayı felakete sürükleyebileceğine dikkat çekti ve uluslararası toplumun İsrail’in bu eylemlerine artık bir dur demesi gerektiğini ifade etti.

İRAN HALKINA TAZİYELER

Orta Doğu’da daha fazla kan ve çatışma görmek istemediklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye olarak komşusu İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları kınadıklarını da ekledi. “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz” sözleriyle mesajını tamamladı.