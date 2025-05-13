İsrail Heyeti, Afrika Aslanı Tatbikatında

İSRAİL ORDUSU HEYETİ FAS’A GİTTİ

İsrail ordusundan bir grubun, bazı Arap ülkeleri dahil birçok ülkeyle birlikte gerçekleştirilen “Afrika Aslanı” tatbikatına katılmak için Fas’a gitmesi bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, bu yıl Fas’ta askeri heyetlerin gelişine dair görüntüler yayımlandı ve burada İsrail bayrağının belirgin bir şekilde yer aldığı gözlemlendi. İsrail, daha önce de tatbikata iki kez katılım göstermişti.

AFRİKA ASLANI TATBİKATI BAŞLADI

Fas ordusu, dün, ABD’nin de yer aldığı 30’dan fazla ülkenin katılımıyla “21. Afrika Aslanı” tatbikatının başladığını duyurdu. Ordunun yaptığı açıklamada, Afrika kıtasındaki en büyük askeri tatbikatlardan biri olarak kabul edilen etkinliğin 23 Mayıs’a kadar süreceği kaydedildi. Açıklamada, “Fas Kralı 6’ncı Muhammed’in Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Genelkurmay Başkanı sıfatıyla verdiği talimatlar doğrultusunda, Fas Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusu, Afrika Aslanı tatbikatını ortaklaşa düzenlemektedir.” denildi.

TATBİKATIN FAALİYETLERİ

Tatbikatın açılış töreninin, katılımcı ülkelerin temsilcilerinin de bulunduğu Agadir’deki Güney Bölge Komutanlığı karargahında gerçekleştirildiği belirtildi. Bu yılki tatbikatın faaliyetleri arasında “çeşitli operasyonel alanlarda eğitim, katılımcı personele yönelik planlama, nükleer, radyolojik, biyolojik ve kimyasal arındırma gibi tatbikatlar” yer alıyor. Bu yılki etkinliğe, Fas ve ABD ordusunun yanı sıra Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu’dan 30’dan fazla katılımcı veya gözlemci ülke katılıyor. İlk olarak 2007 yılında yapılan bu ortak tatbikat, ilerleyen yıllarda çeşitli Avrupa ve Afrika ülkelerinin katılımıyla gelenekselleşmişti.