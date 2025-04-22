İsrail Heyeti, Mısır’a Gitmedi İddia Edildi

İSRAİL HEYETİ KAHİRE’YE GİTMEDİ

İsrail’in müzakere heyetinin Mısır ve Katar tarafından sunulan yeni ateşkes teklifini görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitmediği ileri sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN’ın İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Arap basınında çıkan iddiaların aksine, hem İsrail hem de Hamas heyetlerinin müzakereler için henüz Kahire’ye ulaşmadığı, Hamas heyetinin Mısır’a giriş yapmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, İsrailli yetkililer, arabulucularla ateşkes müzakerelerinin devam ettiğini de doğruladı.

GÜVENLİK KABİNESİ ACİL TOPLANIYOR

Bu arada, İsrail güvenlik kabinesinin bazı bakanların Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırı politikalarının değiştirilmesi baskısı altında bu akşam bir toplantı yapacağı kaydedildi. Toplantıya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görevden almak istediği iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ın da katılacağı belirtildi. Bugüne kadar, Katar’ın “El-Arabi el-Cedid” gazetesinin Mısırlı bir kaynağa dayandırdığı iddialar doğrultusunda, İsrail heyetinin yeni bir ateşkes teklifini müzakere etmek için Kahire’ye gittiği öne sürülmüştü.

Ateşkes TEKLİFİ VE MÜZAKERELER

Heyetlerin, arabulucular Katar ve Mısır tarafından sunulan, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi ve Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında 5 ila 7 yıl sürecek bir ateşkes ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını içeren teklifi müzakere edeceği aktarılıyor. Hamas’ın, Gazze’nin kontrolünü Filistin yönetimine veya yeni kurulum aşamasındaki bir Filistinli idari yapıya bırakmaya hazır olduğu da belirtiliyor. Teklifin, Gazze’deki Filistinliler yerinden edilmeden bölgenin yeniden imarını da kapsadığı ifade ediliyor.

ATEŞKES MÜZAKERELERİNİN SONUCU

Ancak, Hamas ile İsrail arasında yapılan son ateşkes müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Hamas, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ni terk etmesini öngören ateşkes tekliflerine açık olduğunu duyurmuştu. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını ve işgalini tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerinin altını çizmişti.