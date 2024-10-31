İsrail-Hizbullah Arasındaki Ateşkes Taslağı Açıklandı

ATEŞKES ANLAŞMASINDAN DETAYLAR

İsrail basınında paylaşılan taslakta, “İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan’ı terk edecek” ve “Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait silahlara el koyacak” ifadeleri yer alıyor. Ateşkesin sağlanması amacıyla devam eden çabalar arasında ABD’nin önerisi büyük önem taşıyor. Bu öneri, 60 günlük bir uygulama süresi öngörüyor ve bu süre zarfında Lübnan ordusunun sınır boyunca konuşlanması bekleniyor.

LÜBNAN ORDUSUNUN KONUŞLANMASI

Taslakta, “İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan’ı terk edecek” vurgusu öne çıkıyor. Ayrıca, olayların gelişimiyle birlikte BM barış gücünün bu pozisyon değişikliğine yardımcı olacağı belirtiliyor. Nihai olarak, İsrail sınırı boyunca toplamda 10 bin Lübnan askerinin konuşlanması öngörülüyor. 60 günün tamamlanmasının ardından, İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam uygulanması ve sınır anlaşmazlıklarının çözümü amacıyla dolaylı müzakerelere başlayacak.

Taslakta, ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) kurulması gerektiği ifade ediliyor. Bu mekanizma, taraflar arasındaki gerilimin azaltılması için önemli bir rol üstlenecek.

İSRAİL’İN SAVUNMA HAKLARI

Taslakta, “İsrail’in sınır ihlallerine karşı harekete geçmesinin garanti altına alınacağı ve Lübnan topraklarından gelen tehditlere karşılık verebileceği” ifade ediliyor. Ayrıca, eğer Lübnan ya da IMEM, silah sevkiyatı ya da üretimine müdahale etmezse, İsrail’in ABD’ye danıştıktan sonra bu hedefleri vurabileceği vurgulanıyor.

İSTİHBARAT UÇUŞLARI DEVAM EDECEK

Taslak, İsrail’in Lübnan üzerindeki istihbarat uçuşlarına devam edeceğini ancak bu uçuşların çıplak gözle görülemeyeceği veya ses duvarını aşmayacağı bilgisini veriyor. Bu madde, İsrail’in güvenlik stratejileri açısından önemli bir rol oynamaya devam edecek.