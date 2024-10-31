More
Gündem

İsrail-Hizbullah Ateşkes Taslağı Açıklandı

israil-hizbullah-ateskes-taslagi-aciklandi

ATEŞKES ANLAŞMASI TASLAĞI

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, İsrail ile Hizbullah arasında yapılması beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin hazırlanan taslakta bazı önemli detaylar bulunuyor. Taslakta “İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan’ı terk edecek” ifadesi dikkat çekiyor.

LÜBNAN ORDUSU GÖREV ALACAK

Ayrıca, “Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait silahlara el koyacak” açıklaması da taslakta yer alan diğer bir detay olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, iki taraf arasındaki gerilimin düşmesine yönelik adımların atıldığı izlenimini veriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Giritli Ustanın Tarifi, Trabzon’da Hazırlanıyor!

Trabzonlu İsmail Özçilingir, 1986'dan beri Giritli ustasından öğrendiği yöntemle palamut lakerdası hazırlayıp Türkiye genelinde sipariş üzerine gönderiyor. Tekniğiyle fark yaratıyor.
Ekonomi

Asgari Ücret Beklentileri Ne Düzeyde Olacak?

Asgari ücretli ve özel sektör çalışanları, Aralık'ta başlayacak maaş zammı görüşmelerini beklemekte. Yıl sonuna yaklaşırken, asgari ücret üzerine tahminler gündemde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.