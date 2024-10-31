İsrail-Hizbullah Ateşkes Taslağı Açıklandı

ATEŞKES ANLAŞMASI TASLAĞI

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, İsrail ile Hizbullah arasında yapılması beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin hazırlanan taslakta bazı önemli detaylar bulunuyor. Taslakta “İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan’ı terk edecek” ifadesi dikkat çekiyor.

LÜBNAN ORDUSU GÖREV ALACAK

Ayrıca, “Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait silahlara el koyacak” açıklaması da taslakta yer alan diğer bir detay olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, iki taraf arasındaki gerilimin düşmesine yönelik adımların atıldığı izlenimini veriyor.