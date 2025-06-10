İsrail, Hudeyde’yi Hedef Aldı.

İSRAİL DONANMASININ HUDADE LİMANI’NA YAPTIĞI SALDIRI

İsrail donanması, Yemen’in Hudeyde Limanı’nı hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail Deniz Kuvvetlerine ait füze gemileri, Hudeyde Limanı’ndaki Husilere ait hedeflere saldırı gerçekleştirdi. Saldırının, Husilerin İsrail topraklarına yönelik saldırılarına bir yanıt olarak düzenlendiği ifade edildi. Ayrıca, Hudeyde Limanı’nın silah transferi için kullanıldığı belirtildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Katz, İran destekli Husilerin İsrail’e saldırılarına devam etmesi durumunda “çok güçlü bir karşılık alacakları” ve “deniz ve hava ablukasına girecekleri” konusunda uyardı. Bakan, “Bugün de bunu yaptık ve gelecekte de yapmaya devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.