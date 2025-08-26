İsrail Hükümeti Hatalar Yapıyor

İSRAİL HÜKÜMETİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRLER

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, “Herkes İsrail hükümetinin ciddi hatalar yaptığını görüyor” sözlerini kullandı. Merz ise, “İsrail ordusunun Gazze’deki eylemleri kabul edilemez” ifadesini aktardı. İki lider, Berlin’de gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşmede iki ülke ilişkileri, organize suç örgütleri ve kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç ve sınır güvenliği gibi konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu’daki gelişmeler ele alındı. Basın toplantısında Almanya’nın Filistin’i devlet olarak tanımayacağına dair açıklamalar hatırlatıldı. Merz, bu konuda “Alman Federal Hükümeti iki devletli çözümü desteklemektedir. Ancak şu anda, bağımsız bir Filistin devletinin tanınması için gerekli şartlar mevcut değildir. Bununla birlikte İsrail hükümeti böyle bir devletin bir gün kurulmasını imkansız hale getirmemelidir” şeklinde cevap verdi.

ENDİŞELER VE SORUŞTURMA TALEPLERİ

Merz, İsrail hükümetinin Gazze’deki askeri eylemlerinin genişletilmesiyle ilgili endişelerini dile getirerek, “Daha fazla sivil ölümünden korkuyoruz” dedi. Merz, “İsrail hükümetinin orada yaptıkları, İsrail ordusunun İsrail hükümetinin kararlarını yerine getirmek için yaptıkları kabul edilemez. İsrail ordusunun Gazze şehrine yönelik yoğun saldırıları, son saatlerde gördüğümüz sonuçları doğurdu” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, bu olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılacağının altını çizdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Belçika Başbakanı Wever, Almanya ile ticari ve ekonomik ilişkilere dikkat çekerek, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını eleştirdi. Wever, “Herkes İsrail hükümetinin büyük hatalar yaptığını görüyor. Gazze şeridindeki sivil halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına ve korunmasına öncelik vermemiz gerektiğini ve bunun için Avrupa düzeyinde harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Filistin’in tanınması için gerekli ön şartlarının sağlanmasının, rehinelerin serbest bırakılmasının ve Hamas’ın silahsızlandırılmasının önemine vurgu yaptı. Wever, “Bunlar olursa Filistin’in tanınması mantıklı olur. Bu şartlar olmadan Filistin’in tanınması anlamsız olur hatta ters etki oluşturabileceğini düşünüyorum” dedi.

