İsrail Hükümeti İran’ı Hedef Alıyor

İRAN’IN FÜZE ÜRETİMİNE YÖNELİK UYARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın 20 bin füze üretim kapasitesi oluşturmasına izin vermeyeceklerini belirtiyor. “Bu yüzden üretim kapasitelerini yok etmek için harekete geçtik” sözleriyle durumu açıklıyor. Netanyahu, Başbakanlık Ofisi’nden yayımlanan bir video mesajında, İsraillilere ordunun talimatlarına uymaları için çağrıda bulundu.

NÜKLEER TEHDİTLER VE İSRAİL’İN CEVABI

Netanyahu, İran’ın İsrail’i yok etmek için iki ana tehditten bahsetti. Bu tehditlerin nükleer silahlar ve füzeler olduğunu savunan Netanyahu, İran’ın nükleer silah üretim sürecine çok yakın olduğunu ileri sürdü. Saldırıların bu konuda başarısız olduğu yönündeki iddialara karşı “Natanz’ı imha ettik. Zenginleştirme tesisine ağır bir darbe vurduk ve gerekirse daha fazlasını yapacağız” şeklinde konuştu. İran’ın nükleer tesislerini ve bilim insanlarını hedef aldıklarını söyleyen Netanyahu, bu adımların İran’ı uranyum zenginleştirme sürecinde geriye götüreceğini ifade etti.

İSRAİL’İN ASKERİ HAREKETLERİ

Netanyahu, ikinci tehdit olarak gördüğü İran füzelerinin zararının da geçtiğimiz gece ortaya çıktığını belirtti. İran’ın füzelerini ve üretim kapasitesini yok etmek için harekete geçtiklerini bildiren Netanyahu, “İran’ın 20 bin füze üretim kapasitesi kurmasına izin veremeyiz. Bu yüzden üretim kapasitelerini yok etmek için harekete geçtik ve İsrail ordusu şu anda bunu gerçekleştiriyor” dedi. Ayrıca “Tahran’a giden yolu açtık. Çok yakında İsrail jetleri Tahran semalarında uçacak. İran rejimine ait her hedef vurulacak” ifadesini kullandı.