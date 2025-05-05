İsrail, Husi Füzesinin Engellenemediğini Kabul Etti

İSRAİL’İN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ MÜCADELEDE ZORLUK YAŞIYOR

İsrail, Yemen’deki Husiler tarafından başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı hedef alan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenemediğini kabul ediyor. Bir askeri uzman, sistemlerin böyle füzeleri tespit edebilme noktasında yetersiz kaldığını dile getirdi. Resmi açıklamalara göre, İsrail’in savunma güvencesi olarak gördüğü en gelişmiş hava savunma sistemleri olan Arrow (Hetz) ve THAAD, 7 kişinin yaralanmasına ve hava trafiğinin durmasına yol açan Husi füzesini durduramadı. Bu durum, yıllardır bölgedeki en güçlü askeri güç olduğu iddia edilen İsrail’in, savunma kabiliyetleri hakkında ciddi tartışmalar doğurdu.

HUSİLERİN ASKERİ STRATEJİLERİ

Kuveytli askeri uzman Faysal el-Haceri, İsrail’in hava savunma stratejisinin temeli olan sistemlerin teknik özelliklerinden bahsetti. Haceri, hava savunma radarlarının düşman hedeflerini tespit etmek için iki ana öğeden oluştuğunu, bunların verici ve alıcı olduğunu vurguladı. Radar sisteminin yaydığı elektromanyetik dalgaların hava hedefine çarptığında geri dönen sinyallerin, hava savunma sistemine ulaştığını söyledi. Haceri, bu sinyallerin alıcı birim tarafından yakalanarak işleme alındığını ve sistemin otomatik olarak fırlatma emri verdiğini aktardı. Balistik füzelerin düşük radar kesit alanının, radar dalgalarının yetersiz yansımasına neden olduğunu belirtti.

SALDIRININ ETKİLERİ VE PSİKOLOJİK FAALİYETİ

Haceri, balistik füzelerin mesafeleri nedeniyle patlayıcı madde miktarının azaltılarak hedefe ulaşılmasının sağlandığını ifade etti. “Ben Gurion Havalimanı’nda meydana gelen hasarın sınırlı düzeyde kaldığına inanıyorum. Bu durum, saldırının askeri etkinlikten ziyade psikolojik ve sembolik bir nitelik taşıdığını göstermektedir.” değerlendirmesini yaptı. Haceri, İsrail’in hava savunma sisteminin, hava saldırılarında daha çok uçakları engellemeye yönelik tasarlandığını, füzelerin daha yüksek hızları nedeniyle tespit edilmesinin daha zor olduğunu belirtti.

YEMEN’DEKİ HUSİLER’İN STRATEJİK KONUMU

Haceri, ABD’nin Yemen’deki askeri hedefleri vurmada neden başarısız olduğunu değerlendirerek, Yemen’in dağlık ve mağaralardan oluşan coğrafyasının zorluklarına dikkat çekti. “Gizlendiği noktadan çıkıyor, füze fırlatılıyor ve kısa bir süre sonra tekrar gizleniyor.” dedi. Haceri, tarihsel olarak Yemen’e yönelik tüm saldırıların ağır kayıplarla sonuçlandığına da dikkati çekti. Husiler, dün, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’na düzenledikleri füze saldırısının başarılı olduğunu duyurmuştu.

SALDIRI SONRASI HAVA TRAFİK DURUMU

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu saldırının Filistin halkına destek için yapıldığını ifade etti ve “yansımaları ne olursa olsun” destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Havalimanında uçuşların askıya alınmasının ardından, füzenin düştüğü bölgede büyük bir çukur oluştuğu bildirildi. Hamas’ın, İsrail’e yönelik kapsamlı bir hava ablukası uygulayacağını duyurması, uluslararası hava yollarını İsrail seferlerini iptal etmeye çağırarak dikkat çekti. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan çatışmalardan bu yana meydana gelen çeşitli fırlatma olayları, mevcut bulunan tüm hava savunma stratejilerinin etkinliğini sorgulattı.