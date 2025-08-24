İsrail, Husilerin Füzelerini Bedeliyle Ödeyecek

İsrail Başbakanı BİNYAMİN NETANYAHU, “Husiler, İsrail’e karşı saldırganlıklarının bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerini öğreniyorlar” sözleriyle gündeme geldi. Netanyahu, başkent TEL AVİV’deki bir askeri üste, İSRAİL SAVUNMA BAKANI İSRAEL KATZ ve İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI KORGENERAL EYAL ZAMİR ile birlikte YEMEN’e yönelik hava saldırısına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Açıklamalarında, “Kim bize saldırırsa biz de ona saldıracağız. Bütün bölgenin İsrail’in gücünü ve kararlılığını gördüğünü düşünüyorum” dedi.

AÇIKLAMALARIN DEVAMI

İsrail Savunma Bakanı KATZ da, “İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husilerin YEMEN’deki başkanlık sarayını imha etti ve yakıt depoları ile elektrik santrallerini vurdu. Hava ve deniz ablukasını sürdürürken, Husilerin altyapısını vurmaya da devam ediyoruz. İsrail’e fırlattıkları her füzenin bedelini misliyle ödeyecekler” ifadelerini kullandı. KATZ, Sana’daki başkanlık sarayının imha edildiği yönündeki iddiasına dair YEMEN’den herhangi bir doğrulama almadıklarını da belirtti.

Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırısında en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan, Husilerin İsrail’e “Filistin-2” hipersonik balistik füzesiyle saldırdığı belirtildi. İsrailli yetkililer, YEMEN’e düzenlenen saldırının, Husilerin geçtiğimiz cuma günü yapılan füze saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Husiler tarafından ateşlenen füze havada parçalara ayrılırken, İsrail’e ait hava savunma sistemleri parça tesirli savaş başlığını karşılamada zorluk yaşamıştı. İsrailli yetkililer, ülkenin merkez bölgesinde yaşanan patlamalarda can veya mal kaybı olmadığını bildirdi.