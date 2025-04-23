İsrail İçin İngiliz Avukatlar Başkanı Hausdorff, Eleştirilere Yanıt Verdi

İNGİLTERE PARLAMENTOSUNDA GERGİNLİK

İngiltere Parlamentosundaki milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI) Başkanı Natasha Hausdorff ile Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry arasında İsrail’in Gazze’deki eylemlerine dair farklı görüşler nedeniyle bir gerginlik yaşandı. Thornberry, Hausdorff’un açıklamalarının “gerçeklikten kopmuş” olduğunu dile getirdi. İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesindeki İsrail-Filistin konulu oturum sırasında, komite üyeleri sık sık Hausdorff’un sorulara cevap vermediği yönünde eleştiriler yöneltti. Thornberry, “Filistin için pozitif bir gelecek ne demek?” sorusunu yönelttiğinde, Hausdorff bu geleceğin ancak Filistinli yönetimlerin ortadan kalkmasıyla gerçekleşebileceğini belirtti.

İRDELEME VE TARTIŞMA

Hausdorff, Ramallah’ta başlatılan Filipinli girişimci projelerine atıfta bulunarak, bu girişimcilerin bir orta sınıf yaratacağı ve mevcut yönetimlere hesap sorabilecekleri iddialarını öne sürdü. Thornberry, bu açıklamalara yanıt olarak, “Halk benim sorularıma nasıl karşılık verdiğinizi görecek ve cevap verip vermediğinize kendileri karar verecek.” dedi. Thornberry, İsrail’in topraklarının işgal edilmeyecek olması gerektiğini belirterek, Hausdorff’a “İsrail hükümetine göre İsrail, Ürdün nehrinden başlayıp Akdeniz’de mi sona eriyor?” diye sordu. Hausdorff, “İsrail hükümetini temsil etmiyorum ama uluslararası hukuka göre yanıt verebilirim.” cevabını verdi.

ULUSLARARASI HUKUK VE SAVUNMA

Thornberry, “İsrail’in uymadığı uluslararası hukuk” sözleriyle Hausdorff’a karşılık verdi. Hausdorff ise “Bu doğru değil.” dedi. Hausdorff, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini reddederken, milletvekili Abtisam Mohamed’in “Filistinlilerin bir devlete sahip olmayı hak edip etmediğine” yönelik sorusuna “Uluslararası hukuka göre hayır.” yanıtını verdi. Gazze’deki sivil can kayıplarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Hausdorff, İsrail’in sivilleri hedef almadığını, dolayısıyla bu konuda elimizde verinin bulunmadığını öne sürdü.

YARDIM VE İDDİALAR

Hausdorff, İngiltere ve ABD’nin İsrail’in uluslararası insancıl hukuka yaklaşımı ile ilgili endişeleri olmadığını belirtti. Thornberry de buna “Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu çok olağanüstü bir iddia. Ne söylediğinize dikkat edin.” diyerek tepki gösterdi. İngiltere’nin İsrail’e silah satışını durdurma kararını hatırlatan Thornberry, bunun politik bir karar olduğunu söyleyen Hausdorff’a “Bu politik bir karardı, hukuki değildi.” yanıtını verdi. Hausdorff, sivil kayıpların oranının 1’e 1 olduğunu ifade ederken, komite üyesi Alex Ballinger bu iddiayı şok edici buldu. Yardımların Gazze’ye girişi konusunda da Hausdorff, “İsrail, operasyonların başından ateşkese kadar olan süreçte uluslararası yardımların yalnızca yüzde 1,1’ini geri çevirdi.” dedi.

Hausdorff, ateşkes döneminde bölgeye yeterli miktarda yardım malzemesi girdiğini ve bu yardımların durdurulmasının sebebinin Hamas olduğunu açıkladı. Thornberry, bu konuda farklı bir tarih verdiğini belirterek, Hausdorff’a sorulan soruya doğrudan yanıt vermesini istedi. Ancak, Hausdorff insanlara yiyecek ulaştıramayanın Hamas olduğunu savundu ve Hausdorff, eleştirilerin Hamas’ı cesaretlendirdiğini ifade etti. Thorberry’nin ise “Gerçeklikten kopmuş. Olağanüstü.” dediği duyuldu.