İsrail, İHA Düşürüldüğünü Açıkladı

İHA’NIN DÜŞÜRÜLMESİ

İsrail ordusu, “doğu yönünden gönderilen bir insansız hava aracının (İHA)” düşürüldüğünü bildirdi. Ordunun X hesabından yapılan açıklamada, “doğu yönünden” gönderilen İHA sebebiyle uyarı sirenlerinin aktif hale getirildiği ve İHA’nın düşürüldüğü ifade edildi.

YEMEN’DEN GÖNDERİLEN İHA

İsrail’de yayın yapan Israel Hayom ve Kanal 12’nin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, düşürülen İHA’nın Yemen’den gönderildiği ve İsrail’in Mısır sınırında etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Yemen’deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlatan İsrail’i sık sık balistik füzeler ve İHA’larla hedef alıyor.