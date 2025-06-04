Haberler

İsrail, İHA Düşürüldüğünü Açıkladı

İHA’NIN DÜŞÜRÜLMESİ

İsrail ordusu, “doğu yönünden gönderilen bir insansız hava aracının (İHA)” düşürüldüğünü bildirdi. Ordunun X hesabından yapılan açıklamada, “doğu yönünden” gönderilen İHA sebebiyle uyarı sirenlerinin aktif hale getirildiği ve İHA’nın düşürüldüğü ifade edildi.

YEMEN’DEN GÖNDERİLEN İHA

İsrail’de yayın yapan Israel Hayom ve Kanal 12’nin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, düşürülen İHA’nın Yemen’den gönderildiği ve İsrail’in Mısır sınırında etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Yemen’deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlatan İsrail’i sık sık balistik füzeler ve İHA’larla hedef alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

M. S. B. Güler, Brüksel’de İmza Attı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye'nin Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu'nu imzaladı.
Haberler

Almanya Portekiz Maçını Canlı İzleyin

Almanya ve Portekiz arasındaki maçın canlı yayın arayışları sürüyor. Ancak, karşılaşmanın başlamama sebebi henüz netlik kazanmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.