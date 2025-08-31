İsrail İHA’ları Lübnan’a Saldırdı

İHA SALDIRILARI GÜNEY LÜBNAN’DA GERÇEKLEŞTİ

İsrail’e ait insansız hava araçlarının Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları olduğu bildiriliyor. Bu insansız hava araçları, Lübnan’ın güneyinde yer alan Nebatiye kentinde birçok bölgeyi hedef aldı. İHA’ların, Nebatiye’nin kuzey kısmı, Ali et-Tahir bölgesinin engebeli alanları ve Kefer Tebnit köyü çevresine saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

HEDEF HİZBULLAH ALTYAPILARI OLDU

İsrail ordusu, yaptıkları açıklamada bu saldırıların esas amacının Hizbullah’a ait altyapıları hedef almak olduğunu ifade ediyor. Açıklamada ayrıca, hedef alınan bölgelerde Hizbullah’a ait askeri hareketliliğin gözlemlendiği iddia ediliyor.