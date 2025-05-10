İsrail İHA Saldırısı, 1 Yaralı

İHA SALDIRISINDA YARALANMA

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir kişinin yaralandığı bildiriliyor. Lübnan resmi Ulusal Haber Ajansı’na göre, İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Mecdel Zun bölgesine İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda, Lübnan’ın güneyine bomba atılması sonucu bir kişi yaralanıyor.

AIR SALDIRILARINDA KAYIPLAR

Perşembe günü Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlenen hava saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, sekiz kişinin ise yaralandığı aktarılıyor. Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller, 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen sürüyor. İsrail, bu anlaşmayı sıklıkla ihlal ediyor.

Ateşkes Gözlem Komitesi

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde UNIFIL, Lübnan ve İsrail’in yanı sıra Fransa ile ABD bulunuyor. Lübnan’a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen beş noktada varlığını sürdürüyor.

BMGK KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006’da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi amacıyla 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006’da oy birliğiyle kabul etmişti.