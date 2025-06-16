İSRAİL İki F14 Uçağını İmha Etti

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ İRAN’DAN F-14 UÇAKLARINI İMHA ETTİ

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran’a ait iki F-14 savaş uçağının hedef alındığını ve imha edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bugün Tahran üzerinden uçan İsrail Hava Kuvvetleri uçağı, Tahran’daki havaalanında bir çift F-14 savaş uçağını imha etti. Bu jetler İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarını durdurmak için tasarlandı” denildi.

İHALE İÇİN YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİLİYOR

İsrail ordusu, bu operasyonun, güvenlik stratejilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtiyor. Hava kuvvetlerinin bu tür tehditlere karşı etkin önlemler almak için sürekli geliştirmeler yaptığı vurgulanıyor.

REGİYONEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Bu olay, bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. F-14’lerin imhası, İsrail’in hava savunma kapasitelerini artırarak bölgesel güvenliği sağlama çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.