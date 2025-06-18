İsrail İle İlgili Güvenlik Analizi Yapıldı

İSRAİL’E YÖNELİK BALİSTİK FÜZE TEHDİDİ

İsrail merkezli bir gazetenin haberinde, ulusal güvenlik uzmanı ve eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı Travis Hawley’in, ülkenin hava savunmasında kilit bir yere sahip olan Demir Kubbe sisteminin İran tarafından fırlatılan balistik füzelere karşı etkisini değerlendirdiği aktarıldı. Hawley, “Demir Kubbe sisteminin, İran’ın gönderdiği balistik füzelere karşı müdahale etmekle sorumlu olmadığını” belirtiyor.

DEMİR KUBBE SİSTEMİNİN SINIRLARI

Hawley, “Demir Kubbe aslında kısa menzilli roketler ve havan toplarına karşı tasarlandı. Özellikle Gazze’den Hamas tarafından ateşlenen roketler gibi tehditlere karşı etkili olan sistem, balistik füzelere karşı yalnızca son çare olarak devreye giriyor.” şeklinde açıklama yapıyor. Ayrıca, İsrail’in balistik füze tehdidine karşı ilk savunma hattını oluşturduğunu belirttiği Arrow 2 ve Arrow 3 sistemlerine de dikkat çekiyor. Bu sistemlerin başarısız olması durumunda, Demir Kubbe’nin yedek olarak devreye alınabildiğini vurguluyor.

İRAN’IN FÜZE SALDIRILARI VE HAVA SAVUNMASI

Hawley, İran’ın son dönemdeki füze saldırılarının İsrail’in hava savunma sisteminden geçmenin, tüm entegre hava savunma sistemlerinde olabileceği gibi Demir Kubbe’nin başarısızlığını gösterdiğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda, “aynı anda 50 ila 100 balistik füze saldırısının gerçekleşmesi durumunda, yüksek başarı oranı ya da yüzde 100 etkinlik sağlamanın oldukça zor” olduğunu ifade ediyor.