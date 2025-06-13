İsrail İle İran Arasında Çatışma Yaşandı

İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRISI

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. İran devrim muhafızlarına yakın bir kaynak olan Tesnim Haber Ajansı, İsrail’in Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu’nun merkezi hedef aldığını ifade ediyor. Saldırının sonucunda Selami’nin hayatını kaybettiği kaydediliyor. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

REUTERS’TAN ŞOK İDDİALAR

Reuters, İsrail kaynaklarına dayandırarak dikkat çekici bir habere imza attı. Geçtiği haberde İran Genelkurmay Başkanlığı’nın tam kadrosunun öldürüldüğünü iddia etti. İsrail basınına konuşan kaynaklar, İran’a yönelik saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve nükleer bilimcilerin hedef alındığını ileri sürdü. Ayrıca, Hatemülenbiya Karargahı Komutanı General Reşit ile nükleer bilimciler Tehrançi ve Abbasi’nin de İsrail tarafından öldürüldüğü bildirildi.