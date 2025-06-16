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İsrail İle İran Arasında Gerginlik Artıyor

ASKERİ GERİLİMİN YENİ SAFLAŞMALARA NEDEN OLUŞU

Ortadoğu’da İsrail ile İran arasındaki artan askeri gerginlik, uluslararası düzeyde yeni siyasal hiziplerin oluşmasına yol açıyor. İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına, İran’ın füze ve insansız hava araçları ile cevap vermesi gerilimi daha da artırıyor. Çatışmalar, bölge genelindeki tansiyonu yükseltirken, dünya güçlerinin tepkileri de farklı şekillerde ortaya çıkıyor.

DÜNYA GÜÇLERİNİN TEPKİLERİ

ABD ve İngiltere, İsrail’e destek veren açıklamalar yaparken, Rusya ve Çin diplomatik düzeyde Iran’ın yanında olduklarını belirtiyor. Bölgesel müttefiklerden Suriye ve Lübnan da İran’a destek veren ülkelerin arasında yer almakta. Bu durum, bölgedeki siyasi dinamiklerin karmaşıklığını arttırıyor ve uluslararası ilişkilerin yeniden şekillenmesine neden oluyor.

KUZey KORE’DEN DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMA

Son olarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dikkat çekici bir açıklama ile gündeme geldi. Kim, İsrail’in saldırılarını “emperyalist bir provokasyon” olarak tanımladı ve Pyongyang yönetiminin İran’ın yanında olduğunu vurguladı. Kim Jong-un’un sözleri arasında “Müttefikimiz İran’a yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla karşılık vereceğiz. Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz.” ifadeleri yer almakta. Kuzey Kore’nin bu tutumu, sadece Asya’daki değil, aynı zamanda Ortadoğu’daki güç dengeleri üzerinde etki sağlama arzusunu da ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu durumun hem nükleer diplomasi hem de güvenlik politikaları açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

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