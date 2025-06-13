İsrail İle İran Arasında Uçak Rotası Değişti

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ UÇAK SEFERLERİNİ ETKİLEDİ

İsrail ve İran arasındaki gerginlik, uçak seferlerinin rotasını değiştirdi. İstanbul’dan Irak’a gitmek amacıyla havalanan birçok uçak, Suriye ve Irak sınırında bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş yapmaya başladı.

ŞIRNAK’A PEŞ PEŞE İNİŞLER

Türk Hava Yollarına ait uçaklar, İstanbul’dan Irak’ın Erbil kentine gitmek üzere havalandıktan sonra art arda Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniyor. Irak’a seyahat eden yolcular, havalimanında otobüslerle Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a geçiş yapıyor.

UÇAK HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanındaki uçak hareketliliğinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildiriliyor.