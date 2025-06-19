İsrail İle İran Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

ISRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR

İsrail’in İran’daki nükleer tesislere ve füze üslerine yönelik saldırılarının ardından iki ülke arasındaki çatışmalar yedinci gününe girdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 18 Haziran Çarşamba öğleden sonra başlatılan hava saldırısında “Tahran çevresinde 20 askeri ve güvenlik hedefi” vurulduğu belirtildi.

İSRAİL’DEN DİĞER SALDIRILAR

Saldırılar Çarşamba gece saatlerinde de devam etti. İsrail ordusu, bu saldırıların İran’ın batısına odaklandığını ve daha önce vurulan bölgelerde mühimmat toplamaya çalışan personelin hedef alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün İran konulu ikinci bir acil oturum için New York saatiyle 10.00’da (TSİ 17.00) toplanacak. Toplantının, İran’ın talebi üzerine düzenlendiği ve Çin, Pakistan ile Rusya’nın desteğini aldığı kaydedildi. Ayrıca görüşmelerde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile BM Siyasi İşler Şefi Rosemary DiCarlo’nun Konsey’e brifing vermesi bekleniyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’a ilişkin olarak, “Onlar anlaşma yapmalıydı, onlara harika bir anlaşma sunmuştum… Sonunda yapmamayı seçtiler ve şimdi keşke yapsaydık diyorlar,” dedi. Trump, İran temsilcilerinin “görüşmek istediklerini” ve Beyaz Saray’a gelmek istediklerini iddia etti. Ancak İran yönetimi, bu iddiayı sosyal medyadan yalanlayarak “Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray’ın kapısında diz çökmek istemedi,” açıklamasını yaptı. Bir gazetecinin “Rejim değişebilir mi?” sorusuna Trump, “Elbette. Her şey olabilir, değil mi?” yanıtını verdi.

İRAN GÖRÜŞMELERİNE ÇEKİLDİ

İsrail’in saldırıya başladığı 13 Haziran Cuma gününde İran, nükleer programıyla ilgili görüşmelere katılıyordu ve ABD ile yeni bir müzakere turu için yapılan planlar sadece Pazar günü yapılmıştı. Ancak İran, saldırıların başlamasıyla birlikte görüşmelerden çekildi ve saldırılar devam ettiği sürece masaya dönmeyeceğini açıkladı. Donald Trump, daha önce yapılan açıklamada Amerika’nın İran’a saldırmayacağını söyleme durumunda olmadığını ifade etmişti. 18 Haziran gündüz saatlerinde Beyaz Saray’da soruları yanıtlayan Trump, İran’a saldırı olasılığıyla ilgili, “Bunu yapabilirim de yapmayabilirim de… Kimse ne yapmak istediğimi bilmiyor,” demişti.

PUTİN’DEN İFADELER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Saint Petersburg’da medya temsilcileri ile yaptığı toplantıda İsrail-İran gerilimine değinerek, “Biz kimseye bir şey dayatmıyoruz. Sadece bu durumdan çıkış için olası bir yol öneriyoruz,” dedi. Putin, ilgili ülkelerin, öncelikle İran ve İsrail’in siyasi liderlerine karar verme yetkisinin ait olması gerektiğini belirtti. AFP muhabirinin “İran sizden yardım istedi mi?” sorusuna “İranlı dostlarımız bizden böyle bir talepte bulunmadı,” yanıtını verdi.

İRAN’DA HÜKÜMETE KARŞI PROTESTOLAR

İran devlet televizyonu, uydu yayını üzerinden yayınlanan ve “hükümete karşı ayaklanma” çağrısı içeren klipin, “uydu sinyallerine düşman müdahalesi” sonucu görüldüğünü bildirdi. Videoda, İran yönetiminin halkı “yarı yolda bıraktığı” ifade edilerek izleyicilere “geleceğinizi kontrol altına alın” çağrısı yapıldı. Sosyal medyada hızla yayılan bu video, 13 Haziran’da başlayan “Yükselen Aslan Operasyonu”nda öldürülen üst düzey İranlı komutanların görüntüleriyle birlikte yayımlandı. Klipte ayrıca 2022 yılında başörtüsünü uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltında ölen bir genç kadının ardından başlayan protestolara ait görüntüler de yer aldı. Bu protestoların ana sloganı “Kadın, Yaşam, Özgürlük” idi. Aynı ifadeleri geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu da kullanarak İran halkına “ayağa kalkın” çağrısı yaptı.