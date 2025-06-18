İsrail ile İran Arasındaki Gerilim Büyüyor

ORTADOĞU’DA GERİLİM VE DİPLOMATİK DENGELER

Ortadoğu’da İsrail ile İran arasındaki artan askeri gerilim, küresel diplomatik dengeleri değiştiriyor. İsrail, İran’ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik hava saldırıları düzenliyor. İran ise bu saldırılara, füze ve İHA ataklarıyla karşılık veriyor. Küresel güçlerden gelen açıklamalar devam ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un çıkışı uluslararası alanda dikkat çekti.

KİM JONG-UN’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Kim, İsrail’in saldırılarını “emperyalist bir provokasyon” olarak nitelendirerek, Kuzey Kore’nin İran’ın yanında olduğunu belirtti. Kim Jong-un’un açıklamalarında öne çıkan unsur, yardım konusundaki vurgusuydu. “Talep gelmesi hâlinde İran’a yardım göndermekten çekinmeyiz” diyen lider, Pyongyang’ın yalnızca sözlü değil, olası bir fiili desteğe de açık olduğunu ifade etti. “Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz” sözleriyle, Batılı ülkelerin İsrail’e sağladığı destekleri de sert bir şekilde eleştirdi.

REGİYONEL SAFLAŞMA VE ETKİLERİ

ABD ve İngiltere, İsrail’e destek vermeye devam ediyor. Buna karşın Rusya, Çin, Suriye ve Lübnan, İran’ın yanında yer alıyor. Kuzey Kore’nin verdiği açık destek, bölgedeki saflaşmanın netleşmesine yol açıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre, Kim Jong-un’un yardım taahhidi, İran’ın yalnız olmadığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Kore’nin bölgesel dengelerde etkin bir aktör olma arzusunu da açığa çıkarıyor.