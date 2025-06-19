İsrail İle İran Arasındaki Saldırılar Şiddetleniyor

İSRAİL-İRAN ARASINDA ŞİDDETLİ SALDIRILAR

İsrail ile İran arasında geçen bir hafta süresince karşılıklı saldırılar giderek artıyor. Tel Aviv’deki günlük yaşamda savaşın izleri daha belirgin hale gelmeye başladı. Iran tarafından fırlatılan balistik füzelerin bazıları, Tel Aviv’deki binalara isabet etti ve bu durum ciddi hasara yol açtı. İran’ın gerçekleştirdiği en son misilleme ile başkent Tel Aviv çevresine ve güneydeki Necef bölgesine 20’yi aşkın balistik füze fırlatıldı. Saldırı anının canlı yayına yansıdığı görüntülerde, binaların enkaza döndüğü ve yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca sivil savunma ekipleri, yıkılan binalarda can kurtarma çabalarını sürdürdü. Hava savunma sistemleri birçok füzeyi etkisiz hale getirmeye çalışsa da, en az dört nokta doğrudan füzelerin hedefi oldu.

RAMAT GAN VE HOLON’DA YIKIM

Başkentte özellikle Ramat Gan ve Holon bölgelerinde çok sayıda apartman yıkıldı ve sokaklar molozlarla doldu. Birüssebi (Berşeva) kentinde de bir füze doğrudan Soroka Hastanesi’ne isabet etti. Bunun sonucunda hastanenin bazı servisleri hizmet veremez hale gelirken, sağlık personeli tahliye edildi. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saat 07.10’da başlayan saldırılar sonrası birçok isabet ihbarı aldıklarını ve ekiplerin hızla olay yerine ulaşarak müdahale ettiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere toplam 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

İRAN’IN NÜKLEER HEDEFLERİNE SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birkaç üst düzey komutan ile 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda toplam sivil kaybının ise 224 olduğu açıklandı. İran ordusunun İsrail’e karşı balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise daha önce 24 kişinin öldüğü ve 500’den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, İsrail’i kınadı.