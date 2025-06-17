İsrail İle İran Arasındaki Savaş, Hürmüz Boğazı’nda Aksamalara Neden Oldu

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA NAVİGASYON SİSTEMLERİ AKSAKLIĞI

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, özellikle uluslararası petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti açısından büyük öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nda navigasyon sistemlerinin bozulmasına yol açtı. Frontline şirketine ait Liberya bayraklı ‘Front Eagle’ tankeri ve Antigua ve Barbuda bayraklı ‘Adalynn’ tankeri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Fujairah kentinin yalnızca 15 deniz mili uzağında, Hürmüz Boğazı’nın doğu girişinde çarpıştı.

ÇARPISMA VE SONRASINDA GELEN OLAYLAR

Reuters’ın haberine göre, Front Eagle çarpışma sırasında tam yükle seyahat ediyordu ve güzergahı Çin’in Zhoushan limanıydı. Diğer tanker Adalynn ise balast durumda ve demirleme yerinden yeni ayrılmıştı. Frontline şirketinden yapılan açıklamada, çarpışmanın ardından Adalynn’de büyük bir yangın çıktığı ve 24 kişilik mürettebatın BAE Ulusal Muhafızları tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi. Front Eagle’da ise tüm mürettebatın güvende olduğu ve can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

ZARAR EDEBİLECEK ETKİLER

İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, kaza ile ilgili yapılan açıklamada olayın güvenlik ya da askeri kaynaklı olmadığını belirtti. Bununla birlikte, söz konusu olay petrol piyasalarında tedirginliğe sebep oldu. Çarpışma, bölgedeki güvenlik endişelerini artırarak piyasalarda dalgalanmalara yol açabiliyor.