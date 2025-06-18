İsrail İle İran Çatışmaları Devam Ediyor

İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

ÇATIŞMALARIN ŞİDDETLENMESİ

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların altıncı gününde karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran, savaşta bir ilke imza atarak İsrail’i Hürremşehr füzeleri ile vuruyor. “Canavar füze” olarak adlandırılan hipersonik balistik füzeler, Tel Aviv’e düşüyor. Şehirde sirenler çalarken, halka sığınaklara gitmesi yönünde çağrılar yapılıyor. İsrail’in saldırıları da sürmekte. İsrail Ordusu Sözcüsü, “Tahran’a odaklanıyoruz ve nükleer silah sahaları ile yakınlarındaki çeşitli tesisleri hedef alıyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, İran’ın Hizbullah’a tedarik sağlamak için kullandığı Tahran yakınlarındaki bir tanksavar füzesi üretim tesisi de bombalandı.

TÜM DÜNYA GÖZLERİNİ ORAYA ÇEVİRDİ

Tahran’ın doğusunda yeni patlama sesleri duyulurken, AFP muhabiri, şehrin doğu ve güneydoğu bölgelerinde en az beş ayrı noktada yoğun duman yükseldiğini bildirdi. İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran’daki askeri hedeflere yönelik yoğun bir hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, saldırılar sırasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in bulunduğu bölge de hedef alındı. Bu sırada İsrail, “İran’ın iç güvenlik karargahını imha ettik” şeklinde bir açıklama yaptı. İran, İsrail’in saldırısının ardından karşı misilleme başlattı ve “Hayfa’yı boşaltın” çağrısında bulundu. Ayrıca, İran ordusu füzelerin ateşlendiği bilgisi verdi.

HAMANEY’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

İran International’a göre, İsrail’in Tahran’ı hedef almaya başlamasının ardından Ali Hamaney, Tahran’ın kuzeydoğusundaki Lavizan’daki bir yeraltı sığınağına götürüldü. Tüm dünya bölgedeki savaşı dikkatle izlerken, Hamaney’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Hamaney, “İsrail büyük bir hata yaptı ve cezalandırılacak” sözleriyle, bu duruma tepki gösterdi. Ayrıca, İran halkının bu saldırılara karşı kararlı bir duruş sergilediğini belirtti. “Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine de değinerek, akıllı insanların İran milletine tehditkar bir dille konuşamayacağına dikkat çekti.

TRUMP’TAN SERT MESAJLAR

Donald Trump, Truth Social hesabından Hamaney’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Hamaney’i “tehdit” eden Trump, “Sözde ‘Yüce Lider’in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere” ifadelerini kullandı. İsrail, 13 Haziran’da İran’ın değişik şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordunun komuta kadroları gibi hedeflere büyük çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Saldırılarda toplam 224 sivil kaybı olduğu bildirildi. İran’ın İsrail’e balistik füzelerle karşı misillemesinde ise 24 kişinin öldüğü, 500’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Bu olaylar üzerine Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke, İsrail’i kınadı.