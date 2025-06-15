İsrail İle İran Çatışmaları Şiddetlendi

İSRAİL VE İRAN ARASINDA ÇATIŞMALAR DERİNLEŞİYOR

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, gün içerisinde artarak devam ederken, gece saatlerinde ciddi bir aşamaya ulaştı. İsrail’in başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonuna İran, “Gerçek Vaat 3” adını verdiği füze saldırısıyla yanıt verdi. Tahran ve Tel Aviv semalarında ardı ardına patlamalar meydana gelirken, bazı füzelerin İsrail’in hava savunma sistemlerini aşarak belirlenen hedeflere ulaştığı öğrenildi. İran, gece 23.30 civarında İsrail’in kuzeyinde yer alan Hayfa kentine hipersonik füzeler fırlattı, bu saldırılar Hayfa’nın doğusundaki Tamra kasabasında patlamalara yol açtı. İlk belirlemelere göre pek çok sivil yaralanırken, bazı yapılar ciddi hasar gördü.

SAVAŞIN ETKİLERİ GİDEREK ARTMAKTADIR

İran’ın balistik füzeleri ve insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırının odak noktalarından biri de Tel Aviv oldu. Kentin semalarında çok sayıda patlama yaşanırken, İsrail’in “Demir Kubbe” hava savunma sistemi bazı füzeleri etkisiz hale getirdi. Ancak sistemin yetersiz kaldığı anlarda sivil yerleşim bölgelerinde hasar oluştuğu bildirildi. İsrail ordusu, İran’ın saldırılarına karşılık olarak Tahran’daki bir akaryakıt deposunu hedef aldı. Aynı zamanda, İran güçleri de Hayfa’daki bir petrol rafinerisini vurdu. Savaşın sadece maddi boyutu değil, can kayıpları da artmaya devam ediyor. İran’ın füze saldırısından dolayı, İsrail’in kuzeyindeki iki katlı bir binanın yıkılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

HİPERSONİK FÜZELERİN TEHDİDİ

Hipersonik füzelerin, ses hızının en az beş katı (Mach 5) ve üzerinde hareket edebilme yeteneğine sahip olduğu biliniyor. Bu, saniyede yaklaşık 1.7 kilometre hıza denk gelir. Aerodinamik yapıları sayesinde atmosferin üst ve alt katmanlarında tahmin edilmesi zor yörüngelerde hareket edebiliyorlar. Hipersonik füzeler iki ana kategoriye ayrılmakta olup, İsrail’in etkili kısa ve orta menzilli savunma sistemi olan Demir Kubbe, bu füzelerin yüksek hız ve manevra kabiliyeti karşısında etkisiz kalabiliyor. Bu durum, çatışmaların boyutunu çok daha yıkıcı hale getirebiliyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail, son günlerde İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi. Bu operasyonlarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil olmak üzere üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Saldırılarda sivil yerleşim bölgeleri de zarar görürken, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu pek çok sivilin yaşamını yitirdiği yönünde bilgiler geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek “tehlike ortadan kalkana kadar” saldırıların süreceğini ifade etti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. İsrail ordusunun saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını açıkladı. İran’ın yanıt niteliğinde düzenlediği misilleme saldırısı ise dün gece başlayarak Tel Aviv başta olmak üzere birçok kenti etkiledi. İran ordusunun bu saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 172 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğu kaydedildi.