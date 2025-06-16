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İsrail İle İran Çatışması Devam Ediyor

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI DÖRDÜNCÜ GÜNDE

İsrail ve İran arasındaki gerilim dördüncü gününe ulaşırken, ABD henüz çatışmalara doğrudan müdahil olmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e ekipman sağlandığını belirtirken, ABD’nin İran’a yönelik saldırılara katılmadığı ifade ediliyor. Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “İran ile İsrail arasında barış sağlanacak” şeklinde bir değerlendirme yaptı. ABC televizyonuna verdiği röportajda ise, ABD’nin olası bir savaşta müdahil olabileceğini aktardı.

ABD DONANMASI ORTA DOĞU’YA YOLA ÇIKTI

İsrail merkezli Kanal 12, ABD Donanması’na ait USS Nimitz ve onunla birlikteki görev gücünün Orta Doğu’ya seyahat ettiğini bildirdi. Geçtiğimiz Mart ayında, Diego Garcia’ya ABD bombardıman uçakları yerleştirilmişti ve bu uçakların olası bir İran saldırısında kullanılabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

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