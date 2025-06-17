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İsrail İle İran Savaşı Hürmüz Boğazı’nda Aksama Yarattı

ISRAİL-İRAN ARASINDAKİ SAVAŞIN PETROL TİCARETİNE ETKİSİ

İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar, Hürmüz Boğazı’nda, özellikle küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti açısından önemli olan navigasyon sistemlerinin aksamasına yol açıyor. Frontline firmasına ait, Liberya bayraklı ‘Front Eagle’ ile Antigua ve Barbuda bayraklı ‘Adalynn’ tankerleri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Fujairah kentine sadece 15 deniz mili uzaklıkta, Hürmüz Boğazı’nın doğu girişinde çarpıştı.

TANKERLERİN ÇARPIŞMA ANINDAKİ DURUMU

Reuters’ın bildirdiğine göre, Front Eagle çarpışma sırasında tam yükteydi ve Çin’in Zhoushan limanına gitmekteydi. Diğer yandan, Adalynn balast durumundaydı ve demirleme yerinden yeni ayrılmıştı. Frontline’ndan gelen açıklamalara göre, çarpışmanın ardından Adalynn’de büyük bir yangın çıktı ve 24 kişilik mürettebat BAE Ulusal Muhafızları tarafından tahliye edildi. Front Eagle’daki tüm mürettebatın güvende olduğu ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, kazanın güvenlik veya askeri bir kaynaklı olmadığı bilgisini paylaştı. Ancak bu olay, petrol piyasalarında tedirginliğe yol açtı.

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