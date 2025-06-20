İsrail İle İran Savaşı Tırmanıyor

OPERASYONUN DEVAM ETTİĞİ DÖNEM

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın “Gerçek Vaat 3” adını verdiği misillemesi ile savaş 7. gününe girdi. Her iki ülke karşılıklı saldırılar gerçekleştirirken, Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi Per Egil Selvaag’ın ikametgahında bir patlama olduğunu duyurdu.

İHAMETGAHINA SALDIRI

Norveç’in İsrail Büyükelçisi Selvaag, İsrailli Kanal 12 tarafından yapılan habere göre, Tel Aviv’in dışında bulunan Herzliya’daki konutunun bahçesine bir el bombası atıldığını bildirdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak Selvaag’ın konutunda maddi hasar meydana geldi.

ADALİT ARAYIŞI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, olayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail polisinin bu olayın arkasındaki failleri hızla bulup, adalete teslim edip, hak ettikleri cezayı almaları için kararlılıkla hareket edeceğine inanıyorum” dedi.