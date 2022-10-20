İsrail ile kritik görüşme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai ile görüşme gerçekleştirdi.

İsrail ile Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog arasında diyalog kurulurken, iki ülke arasında büyükelçiler atanmasıyla da ülkeler arasındaki temaslar da hız kazandı. Türkiye ile İsrail arasındaki temas trafiği kapsamında, Bakan Varank ile mevkidaşı Barbivai Ankara’da görüştü.

Sanayi ve teknoloji başta olmak üzere ekonomik alanda ilişkileri güçlendirecek konuların ele alındığı toplantıda, teknoparklar, Ar-Ge ve Avrupa Birliği programlarına başvurularda işbirliği konuları görüşüldü. Bakan Varank, görüşmede Türkiye’nin üretim ve yatırım ortamına ilişkin detayları aktardı. Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğinin, bölgenin refahı için de büyük önem taşıdığına işaret eden Bakan Varank, görüşmenin iki ülke arasındaki iş birliğini çeşitlendirmek, yatırım ve ticareti artırmak için karşılıklı arzu ve samimiyeti gösterdiğini vurguladı.

Varank’ın Barbivai ile görüşmesinin ardından, heyetler arası toplantı düzenlendi.

Görüşmede, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, İsrail Ticaret Temsilcisi Ohad Cohen TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da hazır bulundu.