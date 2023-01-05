İsrail ile kritik temas

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi için tebrik etti. Çavuşoğlu ayrıca, Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif eylemin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’e, Türkiye’nin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlattı, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eyleminin kabul edilmez olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verilen önemin altını çizerek, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasının beklendiğini muhatabına iletti.

Görüşmede ayrıca, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.