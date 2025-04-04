“İsrail İle Suriye’de Çatışmak İstemiyoruz.”

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN’DAN İSRAİL-SURİYE İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Reuters’a yaptığı açıklamada Türkiye’nin İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemediğini vurguladı. Fidan, İsrail’in Suriye’deki saldırılarının yeni Suriye hükümetinin DAEŞ ve diğer tehditlerle mücadele kapasitesini zayıflattığını belirtti.

BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN UYARI

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerinin bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceğine dikkat çekti. “Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir” ifadesini kullanan Fidan, Türkiye’nin Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile bölgesel bir platform oluşturarak DAEŞ’e karşı ortak mücadele hedeflediğini dile getirdi.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ VE DİPLOMASİ VURGUSU

ABD-İran gerilimi hakkında soruya yanıt veren Fidan, diplomasinin şart olduğunu ve İran’a yönelik bir saldırı görmek istemediklerini kaydetti. Ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın politikalarının Avrupa için Soğuk Savaş sonrası bağımlılıktan kurtulma fırsatı sunabileceğini belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞ SÜRECİ

Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinen Fidan, “Rusya ve Ukrayna barış anlaşmasına varmaktan şimdilik biraz uzak” dedi. ABD’nin çabalarını desteklediklerini ancak “anlaşmaya varmak kolay değil” diye ekledi. Tarafların barışı hazmetmesinin zor olduğunu, ancak daha fazla kaybın önlenmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE’YE UYGULANAN ABD YAPTIRIMLARI ELEŞTİRİSİ

ABD’nin S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları “anomali” olarak nitelendiren Fidan, “Savaşın yeniden başlamaması için caydırıcılık faktörü olması gerekli” dedi. Trump yönetiminin bu soruna çözüm bulabileceğine dair umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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