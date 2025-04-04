“İsrail İle Suriye’de Çatışmak İstemiyoruz.”

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: TÜRKİYE İSRAİL İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Reuters’a verdiği röportajda Türkiye’nin İsrail ile Suriye’de çatışma ortamına girmek istemediğini açıkladı. Fidan, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının, ülkenin yeni hükümetinin DAEŞ ve diğer tehditlerle mücadele kapasitesini zayıflattığını vurguladı.

İSRAİL’İN SURİYE OPERASYONLARI BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’deki askeri faaliyetlerinin bölgede uzun vadeli istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu. “Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir” diyen Fidan, Türkiye’nin Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile birlikte DAEŞ’e karşı ortak bir mücadele platformu oluşturma niyetinde olduğunu belirtti.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİNDE DİPLOMASİ VURGUSU

ABD-İran gerilimi hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Fidan, diplomatik çözümün zorunlu olduğunu ve İran’a yönelik herhangi bir saldırı görmek istemediklerini ifade etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarındaki değişimin, Soğuk Savaş’tan bu yana ABD’ye bağımlı olan Avrupa için bir fırsat olabileceğini söyledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA BARIŞ SÜRECİ ZORLU

Rusya-Ukrayna Savaşı ve yaptırımlar konusuna da değinen Fidan, “Rusya ve Ukrayna barış anlaşmasına varmaktan şimdilik biraz uzak” dedi. ABD’nin savaşı sonlandırma çabalarını desteklediklerini belirten Fidan, “Herhangi bir barış anlaşmasını hazmetmek taraflar için son derece zor, ancak daha fazla ölümden daha iyi” şeklinde konuştu.

ABD’NİN TÜRKİYE’YE YAPTIRIMLARI ‘ANOMALİ’ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı S-400 yaptırımlarını “düzeltilmesi gereken bir anomali” olarak tanımlayan Fidan, “Savaşın yeniden başlamaması için caydırıcılık faktörü olması gerekli” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, Trump yönetiminin Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik yaptırımların kaldırılması için bir çözüm bulabileceğine dair umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.