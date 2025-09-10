İsrail’in 9 Eylül’de Doha’da Saldırısı; Türkiye’nin Katar’la İlişkilerini Etkiliyor

İSRAİL’İN SALDIRISI VE TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ

İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdiği Hamas’a yönelik saldırı, Türkiye’nin Katar ile olan özel ikili ilişkileri ve Hamas ile düzenli olan temasları nedeniyle bölgede gerginliğin artması açısından kritik bir öneme sahip. Türkiye, İsrail’in saldırısına en sert tepkiyi veren ülkeler arasında bulunuyor. Ankara, Katar’ın yanında olma sözü veriyor ve saldırıya karşı “ortak adımlar” atılacağını belirtiyor. İsrail ordusu, Doha’daki saldırıda müzakereleri sürdüren Hamas yetkililerini hedef aldı. Türkiye, bu saldırıyı kınarken, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyaseti ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Ankara, “alçakça” olarak tanımladığı saldırı karşısında Katar’ın yanında durduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu mesajı telefonla görüştüğü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye iletti. İki lider, “İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısını ve buna karşı atılacak ortak adımları” görüştü. Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar devleti ve halkının yanında olacağını vurguladı. 9 Eylül’de yaşanan olayların en önemli taraflarından biri, saldırıya uğrayan Katar’ın Türkiye’nin bölgedeki en önemli müttefiki olmasıdır. İki ülkenin liderleri, sıkça karşılıklı ziyaretler gerçekleştirerek ikili ilişkilerde ve bölgesel konularda işbirliğini artırıyor. Türkiye ve Katar hemen hemen her konuda aynı dış politika çizgisine sahip olmakla birlikte, zor dönemlerde de birbirlerine destek oluyor.

ASKERİ İŞBİRLİĞİNİN DERİNLEŞMESİ

Türkiye, 2017 Körfez Krizi sırasında Katar’a büyük siyasi destek vermişti. Küçük bir ekonomik ambargo dönemi yaşayan Katar, Türkiye’den de destek almıştı. İki ülkenin ilişkileri, 2000’lerin başından itibaren gelişerek 2014’te stratejik ortaklık düzeyine ulaştı. Ayrıca, askeri işbirliği de derinleşerek Türkiye’nin Katar’da asker bulundurmasına yönelik bir dizi anlaşma imzalandı. 2015 yılından bu yana Katar’da bulunan Türk askerleri, Katar ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye, bölgede yaşanan gerginliklerin askeri işbirliğinin önemini artırdığını belirtirken, Milli Savunma Bakanlığı da Katar’a 6 F-16 savaş uçağı ve iki karakol gemisi konuşlandırdığını açıkladı. Bakan Güler, “Bu kritik ortamda Türkiye ile Katar arasında geliştirilen dayanışma ve işbirliği her zamankinden daha önemli” ifadeleriyle ilişkilere dikkat çekti.

HAMAS İLE İLİŞKİLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Türkiye, Hamas yetkililerini sık sık kabul ediyor ve ilişkilerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas yöneticileriyle irtibat halindeyken, son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Ağustos’ta Hamas heyetini kabul etmişti. Türkiye, Hamas’a yönelik silah bırakma çağrısını reddetmiş ve farklı durumlar üzerinde açıklamalar yapmıştı. Ankara’nın, Hamas’ın yöneticilerinin Türkiye’de olup olmadığı konusundaki iddialar ise yalanlanmıştı. Son yıllarda ABD, bazı Hamas yetkililerine yaptırım uygularken, bunların bir kısmının Türkiye’de bulunduğu bildirilmişti.

BÖLGESEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEM

İsrail’in Hamas’a yönelik geniş çaplı saldırıları, Türkiye’nin bölgesel güvenliğini tehdit eden yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. İsrail’in Katar’daki saldırısı, Türkiye’nin bu konuda askeri ve istihbari önlemler almasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Hamas’ın Türkiye ile olan ilişkileri, İsrail’in bu durumdan dolayı Türkiye’deki Hamas yöneticilerini hedef alma ihtimalini de gündeme getiriyor. Türkiye, halen bu tür önlemlerinin alınıp alınmadığı konusunda belirsizlik içinde.