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İsrail’in Ateşkesi Bozduğu Tahmin Edildi

İSRAİL’İN ATEŞKESİ BOZMASIYLA YERİNDEN EDİLENLER

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 18 Mart tarihinden itibaren İsrail’in tek taraflı olarak ateşkes anlaşmasını bozması sebebiyle Gazze Şeridi’nde 420 bin kişinin yeniden yerinden edildiğini bildiriyor. Bu süreçte, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sivilleri hedef alarak soykırım gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Ancak dünya, bu suç karşısında sessiz kalmayı sürdürüyor.

HUMANİTARİYET DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

Yardım kuruluşu UNRWA, “Zaten son derece kötü olan durum, bombardıman ve insani ile ticari yardımların girişini engelleyen kuşatma nedeniyle daha da kötüleşiyor” açıklamasını yapıyor. Gazze Şeridi’nde, 115 barınak merkezi işletildiğini ve bu merkezlerde 90 binden fazla yerinden edilmiş sivilin yaşadığı bilgisi veriliyor.

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