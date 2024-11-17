İsrail’in Azerbaycan Ziyareti İptal Edildi

İPTAL EDİLEN ZİYARETİN GEREKÇESİ

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Isaac Herzog’un Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) COP29 İklim Konferansı’na gerçekleştireceği ziyareti iptal ettiğini bildirdi. İptal edilen ziyaretin nedeni olarak ‘güvenlik endişeleri’ gösterildi. Konuyla ilgili olarak yapılan durum değerlendirmesi, iptalin gerekçelerini ortaya çıkardı.

AZERBAYCAN MEDYASINDA GÜNDEME GELDİ

İptal kararı, Azerbaycan medyasında çok konuşulan bir gelişme haline geldi. Ülkedeki haber kaynakları, İsrail Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinin iptalinin etkilerini geniş bir şekilde ele aldı. Bu durum, bölgedeki uluslararası ilişkiler ve güvenlik meseleleri üzerindeki tartışmaları arttırabiliyor.