İsrail’in Barbar Saldırıları Kınandı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, “İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır” dedi.

SOYKIRIMCI EYLEMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Çelik, Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusunda yaptığı uyarılara dünyanın dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. Gazze’de İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskının artmışken, İsrail’in bir kez daha soykırımcı eylemlerden dikkati başka bir yöne çekmek amacıyla yeni bir saldırı başlattığına dikkat çekti.

DİPLOMATİK ÇABALARA DÜŞMANLIK

Ayrıca, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin devam ederken İsrail’in bu saldırıyı gerçekleştirmesi, “İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi” ifadesini kullandı. Çelik, “İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir” dedi ve “Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır” çağrısını yaptı.