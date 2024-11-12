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İsrail’in Batı Şeria İlhak Planı Açıklandı

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN CEVAP

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin Batı Şeria’nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamalar hakkında “İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

MALİYE BAKANI’NDAN İLHAT PLANI

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın “ilhak edilmesi yılı” olacağını duyurdu. Smotrich, Batı Şeria’nın ilhak edilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının başlatılması talimatını da verdi. Smotrich, “İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesi için zamanının geldiğini” belirtirken, bu yılın önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

TRUMP FIRSATI

Bezalel Smotrich, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı olmasının, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi açısından bir “fırsat” sunduğunu da dile getirdi. Bu açıklamalar, uluslararası arenada yankı uyandırmaya devam ediyor.

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