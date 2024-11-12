“İsrail’in Batı Şeria’yı İlhak Planı”

DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN GÜÇLÜ RED

Dışişleri Bakanlığı, konu hakkında yaptığı açıklamada “İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz” dedi. Bu açıklama, bölgede süregelen gerilimin artırılmaması gerektiği mesajı taşıyor.

MALİYE BAKANI’NDAN İLHAK VURGUSU

İsrail’in sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın “ilhak edilmesi yılı” olacağını dile getirdi. Smotrich, bu amaçla ilgili kurumlara, ilhak planı için gereken altyapı çalışmalarını başlatmaları yönünde talimat verdiğini belirtti. Bu ifadeleri ile işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesinin zamanının geldiğini savundu.

TRUMP’IN SEÇİMİ FIRSAT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Smotrich, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı olmasının, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir “fırsat” olduğunu da sözlerine ekledi. Bu durum, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönem başlatabileceği endişelerini ortaya çıkarıyor.