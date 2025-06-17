İsrail’in Demir Kubbe Sistemi Arızalandı. Füze, Tel Aviv’i Vurdu. İran, Saldırılarına Devam Etti

DEMİR KUBBE SİSTEMİNDEKİ ARIZA VE SALDIRILAR

İsrail’in hava savunma sistemi olan ‘Demir Kubbe’ arızalandı. Demir Kubbe’den çıkan bir füzenin Tel Aviv’i vurduğu anlar kameraya yansıdı. İsrail’in saldırıları ve İran’ın karşılık vermesiyle başlayan savaşta beşinci gün doldu. İran, gece boyunca İsrail’e yönelik saldırılarına devam etti. Diğer yandan, İsrail füzeleri de aralıklarla Tahran’ı hedef almaya devam ediyor.

DEMİR KUBBE HAKKINDAKİ TEMEL BİLGİLER

Demir Kubbe, İsrail tarafından geliştirilen mobil hava savunma sistemi olarak biliniyor. İlk kez 2011 yılında aktif olarak kullanılmaya başladı. Sistemin temel amacı, kısa menzilli roketleri, havan toplarını, topçu mermilerini ve insansız hava araçlarını (İHA) havada tespit ederek imha etmek. Özellikle Hamas ve Hizbullah gibi grupların İsrail’e yönlendirdiği roketlere karşı kullanılıyor. Bu sistem, Rafael Advanced Defense Systems ve Israel Aerospace Industries iş birliğiyle İsrail Savunma Bakanlığı tarafından geliştirildi. ABD, geliştirme ve finansman süreçlerine katkı sağladı.

DEMİR KUBBE’NİN BİLEŞENLERİ

Demir Kubbe, üç ana bileşenden oluşuyor: Radar Ünitesi (EL/M-2084) gelişmiş bir çoklu görev radarı olarak tanımlanıyor. Gelen tehditleri (roket, İHA, havan mermisi) erken tespit ederek hız, yön ve menzil bilgilerini topluyor. Kontrol ve Komuta Merkezi (BMC – Battle Management and Control) ise radarın tespit ettiği hedefi analiz ediyor. Hedefin düşüş yerini tahmin ederek (yerleşim yeri değilse müdahale etmeyebilir) gerekirse imha komutu veriyor. Hedefe kilitlenerek, temas etmeden önce yakın mesafede patlayarak düşmanı havada imha ediyor. Genellikle her batarya 20 kadar füze taşıyor. Sistemin hızı, hedefi sadece birkaç saniye içinde tanıyıp müdahale edebilmesi ile dikkat çekiyor. Seçici yapısı sayesinde, yerleşim alanlarına düşeceği anlaşılan roketleri yok etmiyor.

İKİ EKSENDE YÜKSEK BAŞARI ORANI

İsrail kaynaklarına göre, Demir Kubbe’nin imha başarı oranı %85-90 arasında değişiyor, ancak bağımsız kaynaklar bu oranı daha düşük bulabiliyor. Mobil olması, araçlarla taşınabilmesi ve hızlı bir şekilde konuşlandırılabilmesi, sistemin avantajları arasında yer alıyor. Her Tamir füzesi, yaklaşık 50.000 dolara mal oluyor. Bununla birlikte, karşısındaki roketlerin maliyeti çoğunlukla birkaç yüz dolar civarında. Bu nedenle, sistemin ekonomik sürdürülebilirliği sıklıkla eleştiriliyor. Ancak, insan kayıplarını ve altyapı zararlarını önlediği için bu maliyet “göze alınabilir” olarak değerlendiriliyor. İsrail dışında, ABD ordusu da bu sistemle ilgilenmiş ve bazı prototipleri test etmiş. Demir Kubbe’nin savaş stratejileri üzerindeki etkisi, sivil kayıpları azaltarak askeri ve diplomatik alanda avantaj sağlaması bakımından devrim niteliğinde bulunuyor.